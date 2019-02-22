Мурад Мусаев: "Важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после ничьей против "Байера"​ в отвтеном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1) отметил, что соперник был ближе к тому, чтобы открыть счет, но российская команда выстояла. Ничья позволила "быкам" выйти в 1/8 финала, жеребьевка которой состоится в пятницу.

– Мы никогда себе не изменим. Первый тайм нам удался, – сказал Мусаев в эфире "Матч Премьер". -. Во втором тайме соперник был ближе к голу, но мы выстояли и смогли забить в концовке. Одержали заслуженную победу. Поздравляю всю команду и болельщиков. Старались не отступать от своей игры. Соперник нас заставил обороняться больше, чем обычно. Если раньше все говорили про "Краснодар", какие мы пушистые, то сейчас показали, что это не так. Да, важно показывать красивую игру, но нужно вырывать и такие матчи. Есть игры, когда нужно терпеть и показывать свои лучшие качества в обороне. Я рад, что это получилось сделать.

Хотелось бы провести вторую половину матча, как первую. В первом тайме мы были острее. Почему штрафной исполнял Шапи Сулейманов? Он много бил после тренировок. В двух последних турах РПЛ штрафные бил Перейра, теперь видимо пришла очередь Шапи.