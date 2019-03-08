Мурад Мусаев: "Краснодару" не хватает матчей с соперником уровня "Валенсии"

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев после поражения от "Валенсии" (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы отметил, что в чемпионате России не хватает игр с соперником такого уровня. Ответная встреча состоится в Краснодаре через неделю.

– При переходе из обороны в атаку мы допустили ошибки, которые нельзя допускать при игре с соперником такого уровня, – сказал Мусаев в эфире "Матч ТВ". – Создали "Валенсии" возможности для быстрых атак, поэтому счет и стал 2:0. После второго гола стали играть гораздо лучше: улучшился контроль мяча, появились моменты, вторая половина осталась за нами. Это та игра, которую мы хотим видеть: агрессивная, с хорошим контролем, прессингом и забитым мячом. 2:1 – хороший результат, учитывая начало матча, он оставляет нам шансы на проход в следующую стадию плей-офф.

В перерыве был разговор не совсем приятный. Мы редко играем с командами такого уровня, нам не хватает таких матчей, это тоже сказывается. В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого, что во втором тайме у нас обязательно будут моменты, которыми мы должны будем распорядиться.