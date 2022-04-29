Мойес считает, что «Вест Хэм» сыграл недостаточно хорошо в первом матче с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хотели добиться другого результата. Сегодня сыграли недостаточно хорошо, но у нас остаются шансы на общий успех. Наверное, мы не будем фаворитами ответной встречи, но постараемся сделать максимум», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.