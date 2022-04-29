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Сегодня, 02:58

Мойес считает, что «Вест Хэм» сыграл недостаточно хорошо в первом матче с «Айнтрахтом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес прокомментировал поражение от «Айнтрахта» (1:2) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы хотели добиться другого результата. Сегодня сыграли недостаточно хорошо, но у нас остаются шансы на общий успех. Наверное, мы не будем фаворитами ответной встречи, но постараемся сделать максимум», — цитирует пресс-служба УЕФА Мойеса.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033443--west-ham-vs-frankfurt/
Футбол
Лига Европы УЕФА
Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Дэвид Мойес
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