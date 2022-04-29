Тедеско рассчитывает, что «Лейпциг» сыграет лучше в ответном матче с «Рейнджерс»

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско прокомментировал победу над «Рейнджерс» (1:0) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Это была тяжелая игра. Обычно «Рейнджерс» не так глубоко действует, но сегодня играл компактно. Атаковать против такого соперника было довольно сложно. Во втором тайме у нас было три-четыре хороших момента, и самый сложный из них мы забили. Конечно, нам немного повезло, хотя знаем, что у Анхелиньо блестящая левая нога.

Теперь нас ждет ответный матч с «Рейнджерс», в котором соперник должен пойти вперед. Может быть, не с самого начала, но они должны будут атаковать чаще. Когда появляется больше пространства, мы действуем лучше», — цитирует BBC Тедеско.

Ответная встреча пройдет в Глазго в следующий четверг, 5 мая. Начало — в 22:00 по московскому времени.