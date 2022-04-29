Кнауфф объяснил, за счет чего «Айнтрахт» обыграл «Вест Хэм»

Полузащитник «Айнтрахта» Ансгар Кнауфф прокомментировал победу над «Вест Хэмом» (2:1) в первом матче 1/2 финала Лиги Европы.

«Мы с первых же минут стали оказывать давление на соперника, как и в матче с «Барселоной». Конечно, быстрый гол придал нам уверенности. Но их гол не выбил нас из колеи — мы смогли оправиться от этого потрясения», — цитирует пресс-служба УЕФА Кнауффа.

Ответная игра пройдет в Германии в следующий четверг, 5 мая. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.