Губерниев назвал вратаря «Краснодара» Сафонова лучшим в России

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча «Краснодара» и загребского «Динамо» в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

«Я рассчитываю, что «Краснодар» победит сегодня. Они могут не только подстроиться под «Динамо», но и начать диктовать свои условия игры. «Быки» на фоне всеобщего нашего кризиса в Европе будут нас радовать не одну неделю».

Также Губерниев считает, что вратарь «Краснодара» Матфей Сафонов является лучшим вратарем в России, который обязан быть в основе сборной страны.

«Матвей достаточно себя проявлял, чтобы выходить в основе сборной России. Даже с учетом его ошибок. Вратарю нужно давать шансы. Сафонов — лучший вратарь страны. Его надо наигрывать. Конечно, на предстоящем чемпионате Европы он должен выходить в основе. Но есть еще стратегия Черчесова, который является достаточно консервативным человеком. Проиграть с Сафоновым мы всегда успеем, а вот выиграть — можем опоздать», — сказал Губерниев «СЭ».

Матч «Краснодар» — «Динамо» состоится 18 февраля. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры, начало — в 20:55 по московскому времени.

(Владимир Пушкарев)