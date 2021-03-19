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Автор хет-трика в ворота «Тоттенхэма» Оршич стал лучшим игроком недели в Лиге Европы

18:07
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Нападающий загребского «Динамо» Мислав Оршич признан лучшим игроком недели 1/8 финала Лиги Европы, сообщается на официальном сайте УЕФА.

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против «Тоттенхэма», хорват оформил хет-трик. «Динамо» вышло в четвертьфинал ЛЕ, обыграв соперника со счетом 3:0 (первая игра — 0:2).

На звание игрока недели также претендовали: Борха Майораль («Рома»), Херар Морено («Вильярреал») и Давид Нерес («Аякс»).

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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