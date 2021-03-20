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«Славия» осудила расистскую акцию фанатов после матча с «Рейнджерс»

11:13
Стивен Джеррард и Глен Камара. Фото SNS Group.
Стивен Джеррард и Глен Камара. Фото SNS Group.
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Глава совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик высказался по поводу акции фантов команды после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0). Они опубликовали в соцсетях фото с баннером, адресованным игроку шотландского клуба Глену Камара. «Камара — просто ниггер», — написано на баннере.

«Я чувствую большой стыд за содержание фотографии, опубликованной группой радикальных фанатов, — написал Тврдик в Twitter 20 марта. — Это абсолютно омерзительно, постыдно, это расизм. Нет расизму!»

После матча игроки и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинили игрока «Славии» Ондржея Куделу в расистском оскорблении Глена Камара. Чешский клуб отрицает эти обвинения. При этом «Славия» заявляет, что на Куделу напали после матча и призывает УЕФА провести расследование случившегося.

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