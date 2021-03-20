«Славия» осудила расистскую акцию фанатов после матча с «Рейнджерс»
Глава совета директоров «Славии» Ярослав Тврдик высказался по поводу акции фантов команды после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Рейнджерс» (2:0). Они опубликовали в соцсетях фото с баннером, адресованным игроку шотландского клуба Глену Камара. «Камара — просто ниггер», — написано на баннере.
Slavia Prague's fans are not helping their cause here. The other post has unanimous thumbs up on their Telegram site.— Chris John Millington (@ChrisMilIington) March 19, 2021
Semedo & Lukaku got it too. Rangers should absolutely demand action.
Have to feel for Glen Kamara. This is horrendous. pic.twitter.com/rWRXAJVJCY
«Я чувствую большой стыд за содержание фотографии, опубликованной группой радикальных фанатов, — написал Тврдик в Twitter 20 марта. — Это абсолютно омерзительно, постыдно, это расизм. Нет расизму!»
Strasne se stydim za obsah fotografie, kterou zverejnila cast radikalnich fanousku. Je to naprosto nechutne, ubohe a rasisticke. NO TO RACISM!— Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) March 19, 2021
После матча игроки и главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард обвинили игрока «Славии» Ондржея Куделу в расистском оскорблении Глена Камара. Чешский клуб отрицает эти обвинения. При этом «Славия» заявляет, что на Куделу напали после матча и призывает УЕФА провести расследование случившегося.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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