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Жеребьевка Лиги Европы: «Аякс» — «Рома», «Гранада» — «МЮ» и другие пары 1/4 финала

15:17
Жеребьевка Лиги Европы. Фото UEFA.
Жеребьевка Лиги Европы. Фото UEFA.
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В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 марта состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 финала и финала Лиги Европы сезона-2020/21. По ее итогам определились четыре пары, участники которых поспорят за выход в полуфинал.

1. «Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

2. «Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)

3. «Аякс» (Голландия) — «Рома» (Италия)

4. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)

В последующей жеребьевке полуфиналов приняли участие пары, пронумерованные с 1 по 4.

1. Победитель пары 1 — Победитель пары 3

2. Победитель пары 4 — Победитель пары 2

Жеребьевка финала определила номинальных хозяев решающего матча.

Победитель пары 2 — Победитель пары 1

Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.

Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные — на 6 мая.

Финал состоится 26 мая в Польше на «Арене Гданьск».

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