Жеребьевка Лиги Европы: «Аякс» — «Рома», «Гранада» — «МЮ» и другие пары 1/4 финала
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне 19 марта состоялась жеребьевка 1/4, 1/2 финала и финала Лиги Европы сезона-2020/21. По ее итогам определились четыре пары, участники которых поспорят за выход в полуфинал.
1. «Гранада» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
2. «Арсенал» (Англия) — «Славия» (Чехия)
3. «Аякс» (Голландия) — «Рома» (Италия)
4. «Динамо» Загреб (Хорватия) — «Вильярреал» (Испания)
В последующей жеребьевке полуфиналов приняли участие пары, пронумерованные с 1 по 4.
1. Победитель пары 1 — Победитель пары 3
2. Победитель пары 4 — Победитель пары 2
Жеребьевка финала определила номинальных хозяев решающего матча.
Победитель пары 2 — Победитель пары 1
Первые четвертьфинальные матчи пройдут 8 апреля, ответные — 15 апреля.
Первые полуфиналы запланированы на 29 апреля, ответные — на 6 мая.
Финал состоится 26 мая в Польше на «Арене Гданьск».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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