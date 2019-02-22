Маурицио Сарри: "Челси" было нелегко в матче с "Мальме"

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после победы над "Мальме"​ в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (3:0) отметил, что первые 30 минут встречи его команде было сложно. По его словам, "синим" было нелегко.

– В первые 30 минут мы играли неуверенно, нервничали и слишком медленно работали с мячом, – цитирует пресс-служба клуба Сарри. – Нам было сложно под прессингом соперника. В последние 15 минут первого тайма нам стало немного легче, а после первого гола игра пошла. Мы стали быстро и уверенно работать с мячом. Сегодня нам было нелегко, поэтому я понимаю, почему команда плохо провела стартовые 30 минут.