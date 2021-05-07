Матич заявил о намерении «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу Европы

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал выход «красных дьяволов» в финал Лиги Европы.

«Мы подходим к финалу с мыслями о победе, мы не хотим проигрывать. Мы с уважением относимся к «Вильярреалу». Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — приводит официальный сайт УЕФА слова Матича.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рому» по сумме двух матчей со счетом 8:5. В финале турнира «красные дьяволы» встретятся с «Вильярреалом».