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Матич заявил о намерении «Манчестер Юнайтед» выиграть Лигу Европы

07:16
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич прокомментировал выход «красных дьяволов» в финал Лиги Европы.

«Мы подходим к финалу с мыслями о победе, мы не хотим проигрывать. Мы с уважением относимся к «Вильярреалу». Разочарованы сегодняшним поражением, но у нас есть возможность выиграть трофей», — приводит официальный сайт УЕФА слова Матича.

В полуфинале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Рому» по сумме двух матчей со счетом 8:5. В финале турнира «красные дьяволы» встретятся с «Вильярреалом».

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029907--roma-vs-man-united/

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