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Пять игроков «Ромы» попали в команду недели Лиги Европы

11:48
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УЕФА объявил лучших игроков Лиги Европы по итогам недели.

В список вошли пять футболистов «Ромы»: Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Педро и Эдин Джеко. Также в команду недели попали Пабло Мари, Киран Тирни и Букайо Сака (все трое — «Арсенал»), Давид де Хеа и Эдинсон Кавани (оба — «Манчестер Юнайтед») и Рауль Альбиоль («Вильярреал»).

В ответных матчах 1/2 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:2, счет по сумме двух встреч — 5:8), а «Арсенал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0, 1:2 по сумме двух встреч). В финале турнира встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».

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