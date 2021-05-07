Пять игроков «Ромы» попали в команду недели Лиги Европы

УЕФА объявил лучших игроков Лиги Европы по итогам недели.

В список вошли пять футболистов «Ромы»: Рик Карсдорп, Бриан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Педро и Эдин Джеко. Также в команду недели попали Пабло Мари, Киран Тирни и Букайо Сака (все трое — «Арсенал»), Давид де Хеа и Эдинсон Кавани (оба — «Манчестер Юнайтед») и Рауль Альбиоль («Вильярреал»).

? Команда недели #ЛигаЕвропы!



? Лучшие из лучших по итогам ответных матчей 1/2 финала ? pic.twitter.com/s6AadGyzqS — УЕФА (@UEFAcom_ru) May 7, 2021

В ответных матчах 1/2 финала Лиги Европы «Рома» обыграла «Манчестер Юнайтед» (3:2, счет по сумме двух встреч — 5:8), а «Арсенал» сыграл вничью с «Вильярреалом» (0:0, 1:2 по сумме двух встреч). В финале турнира встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Вильярреал».