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Лено прокомментировал вылет «Арсенала» в полуфинале Лиги Европы

06:14
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Вратарь «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал вылет «канониров» от «Вильярреала» в полуфинале Лиги Европы.

«Для нас это очень тяжело, для болельщиков — тоже. Мы все расстроены. Надеюсь, нам удастся выступить лучше в следующем сезоне, но надо помнить, что нынешний еще не завершен. Впереди четыре матча в чемпионате, мы должны будем бороться в каждом и показать свою любовь к клубу. В игре с «Вильярреалом» мы не воспользовались своими шансами, но в целом были лучше. Мы получили хороший опыт, но нам нет оправдания. У нас были шансы пройти дальше, нужен был еще один гол, но мы не смогли его забить», — приводит Goal слова Лено.

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» по сумме двух встреч со счетом 1:2. В финале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Манчестер Юнайтед».

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/bernd-leno-reveals-somber-mood-in-arsenal-dressing-room/bdyp0enguzdv1rtt4zw0ecp7j

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