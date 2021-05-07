Лено прокомментировал вылет «Арсенала» в полуфинале Лиги Европы

Вратарь «Арсенала» Бернд Лено прокомментировал вылет «канониров» от «Вильярреала» в полуфинале Лиги Европы.

«Для нас это очень тяжело, для болельщиков — тоже. Мы все расстроены. Надеюсь, нам удастся выступить лучше в следующем сезоне, но надо помнить, что нынешний еще не завершен. Впереди четыре матча в чемпионате, мы должны будем бороться в каждом и показать свою любовь к клубу. В игре с «Вильярреалом» мы не воспользовались своими шансами, но в целом были лучше. Мы получили хороший опыт, но нам нет оправдания. У нас были шансы пройти дальше, нужен был еще один гол, но мы не смогли его забить», — приводит Goal слова Лено.

«Арсенал» проиграл «Вильярреалу» по сумме двух встреч со счетом 1:2. В финале Лиги Европы «Вильярреал» встретится с «Манчестер Юнайтед».