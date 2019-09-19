Марсель Коллер: «Базель» мог забить «Краснодару» больше 5 голов»

Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер на пресс-конференции после матча первого тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда могла забить «Краснодару» больше.

— У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику, — приводит слова Коллера ТАСС. — 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом.

Поражение от «Базеля» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы (0:5) стало самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Ранее «быки» никогда не проигрывали с разницей более чем в четыре мяча.

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