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Марсель Коллер: «Базель» мог забить «Краснодару» больше 5 голов»

22:50
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Главный тренер «Базеля» Марсель Коллер на пресс-конференции после матча первого тура группового турнира Лиги Европы заявил, что его команда могла забить «Краснодару» больше.

— У «Краснодара» очень индивидуально сильные футболисты, но мы подготовились к сопернику, — приводит слова Коллера ТАСС. — 5:0, конечно, крупный счет, но у нас тоже были ошибки, и «Краснодар» мог нас наказать. Мы могли забить и больше, но надо быть довольными этим результатом.

Поражение от «Базеля» в матче первого тура группового турнира Лиги Европы (0:5) стало самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Ранее «быки» никогда не проигрывали с разницей более чем в четыре мяча.

Базель — Краснодар

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Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/6907007

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 1-й тур




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