Маркус Гисдоль: «Локомотив» доминировал 75 минут»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль прокомментировал поражение от «Галатасарая» (0:1) в матче Лиги Европы.

«За результат мне в какой-то степени жалко команду, — сказал Гисдоль. — На протяжении 75 минут мы показывали хороший футбол, не смогли реализовать свои шансы, но команда доминировала.

В футболе решают голы, но я сказал своей команде, что мы двигаемся в правильном направлении. Уверен, что мы дойдем до конца пути. Нужно побыстрее забыть об этом матче и готовиться к следующей игре».

Единственный мяч в этой игре на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.