Константин Марадишвили: «Локомотив» выглядел очень хорошо"

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили после поражения от «Галатасарая» (0:1) в Лиге Европы отметил, что все решили микромоменты.

«Игра была непростая, мы выглядели очень хорошо, особенно в первом тайме. Не хватило реализации. Если бы забили быстрый гол, игра бы пошла по другому. Это вторая игра под руководством Маркуса. Уверен, что дальше будет лучше, и мы будем выигрывать.

В таких играх все решают микромоменты. Не сказал бы, что мы физически плохо готовы. В эпизоде с голом не успели грамотно прессинговать, из-за этого и случился гол.

Момент с голом — поворотный момент игры. Мы начали выходить со своей позиций и играть в атаку. После уже выкладывали все силы, чтобы отыграться. Баринов и Едвай играли нападающих", — сказал Марадишвили.