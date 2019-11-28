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Магомед-Шапи Сулейманов: «Недоволен заменой? У меня были силы играть»

28 ноября 2019, 22:02

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после победы над «Базелем» (1:0) в матче 5 тура группового этапа Лиги Европы рассказал, почему был расстроен своей заменой, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова. Также он подчеркнул, что «Краснодар» мог выиграть и с более крупным счетом.

— В матче в Швейцарии у «Базеля» просто все пошло, а мы не забили свои моменты, — отметил Сулейманов. — Но дома мы ничего не дали ему создать. У нас было больше моментов, и мы должны были побеждать 2:0 или 3:0.

— Показалось, вы были не очень довольны, когда вас заменили...

— Тренер сказал, что я много играю, и у меня нет сил. Хотя у меня есть силы.

— Что больше всего вам запомнилось в этой еврокубковой компании?

— У нас осталась еще одна игра с «Хетафе» на выезде. Будет решающей. Мы хотим зацепиться за еврокубки, и приложим все усилия, чтобы в феврале играли дома в Лиге Европы. А так, дома мы сыграли положительно, на выезде нужно было подправлять дела, использовать свои шансы.

— Вспоминаете матч с «Порту»?

— Нет. Надо двигаться дальше, «Порту» уже забыт.

— Физически как себя чувствуете?

— Все нормально. Еще 3 игры, надо по максимуму выложиться. Силы есть.

Краснодар — Базель

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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