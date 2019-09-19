Бывший полузащитник «Амкара» и сборной Болгарии Георгий Пеев отметил, что «Лудогорец» — соперник ЦСКА по матчу 1-го тура группового турнира Лиги Европы, ориентируется на еврокубки, а не на внутренний чемпионат.

— У «Лудогорца» очень хорошо укомплектован состав, на всех позициях играют квалифицированные футболисты, — цитируют «Известия» Пеева. — ЦСКА будет очень непросто им противостоять. Конечно, уровень чемпионата Болгарии в несколько раз уступает российскому первенству. Но «Лудогорец» не равняется на внутренний чемпионат, а старается держаться на уровне европейских соревнований.

Считаю, что московские армейцы все-таки фавориты матча, но это ничего не значит, потому что все решится на поле.

Матч «Лудогорец» — ЦСКА состоится 19 сентября в четверг и начнется в 22.00 (по московскому времени).

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