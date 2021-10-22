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«Локомотив» ни разу не ударил в створ ворот «Галатасарая»

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«Локомотив» проиграл «Галатасараю» в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы. Единственный гол на 82-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Российская команда нанесла 12 ударов по воротам соперника, но ни разу не попала в створ. При этом, 5 из 12 ударов «Галатасарая» были в створ ворот «Локомотива».

В следующем туре Лиги Европы команды вновь сыграют между собой, но в Стамбуле. Матч состоится 4 ноября.

Локомотив — Галатасарай

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Евгений Козинов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»