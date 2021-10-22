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Валерий Баринов — о поражении «Локомотива»: «В ворота не попали ни разу! Все это цирк!»

Валерий Баринов назвал цирком игру «Локомотива» в матче с «Галатасараем»
00:13
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Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов прокомментировал поражение «Галатасараю» (0:1) в 3-м туре группового этапа Лиги Европы.

«В ворота не попали ни разу! Все это цирк! Уже седьмой блин комом, — сказал Баринов корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Я не видел никакого смысла в игре, надо поставить памятник Гильерме, пару ударов он вытащил. У команды нет острия, а этот прессинг годится лишь для выдавливания виноградного вина. Я сказал, что не хочу больше болеть за «Локомотив»! Они относятся к нам, к болельщикам, как хотят. Они меняют одно на другое. Сменили начальство на новое, а они оказались такими же тупыми. По воротам надо бить научится, футболистов жалко».

После трех матчей «Локомотив» c 1 очком занимает четвертую позиции в группе E.

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Сергей Федоров все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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