Лига Европы, 1/16 финала: расписание и результаты ответных матчей

"Краснодар" - "Байер": матч в Леверкузене после 0:0 в России. Фото REUTERS

В четверг, 21 февраля, состоятся 15 ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы. "Зенит" принимает "Фененрбахче" в Санкт-Петербурге после поражения в Стамбуле, "Краснодар" играет в гостях с "Байером" после нулевой ничьей на своем поле.

"Зенит" – "Фенербахче". Начало – 20.55 (мск). Первый матч – 0:1.

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"Байер" – "Краснодар". 23.00. Первый матч – 0:0.

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"Вильярреал" – "Спортинг" Л. 20.55. Судья: Краловец (Чехия). Первый матч – 1:0.

"Арсенал" – БАТЭ. 20.55. Судья: Ундиано Мальенко (Испания). Первый матч – 0:1.

"Валенсия" – "Селтик". 20.55. Судья: Айтекин (Германия). Первый матч – 2:0.

"Айнтрахт" Ф – "Шахтер". 20.55. Судья: Матеу Лаос (Испания). Первый матч – 2:2.

"Наполи" – "Цюрих". 20.55. Судья: Сидиропулос (Греция). Первый матч – 3:1.

"Динамо" З – "Виктория" Пл. 20.55. Судья: Ковач (Румыния). Первый матч – 1:2.

"Зальцбург" – "Брюгге". 20.55. Судья: Зиберт (Германия). Первый матч – 1:2.

"Генк" – "Славия" Пр. 23.00. Судья: Мэдден (Шотландия). Первый матч – 0:0.

"Интер" – "Рапид" В. 23.00. Судья: Диаш (Португалия). Первый матч – 1:0.

"Динамо" К – "Олимпиакос" П. 23.00. Судья: Кружляк (Словакия). Первый матч – 2:2.

"Бетис" – "Ренн". 23.00. Судья: Кошшои (Венгрия). Первый матч – 3:3.

"Челси" – "Мальме". 23.00. Судья: Гринфельд (Израиль). Первый матч – 2:1.

"Бенфика" – "Галатасарай". 23.00. Судья: Хацеган (Румыния). Первый матч – 2:1.

"Севилья" (Испания) – "Лацио" (Италия) – 2:0 (1:0)

Голы: Бен Йеддер, 20 (1:0). Сарабия, 78 (2:0).

"Севилья": Вацлик, Меркадо, Кьер, Эскудеро (Промес, 6), Гомес, Васкес, Меса (Рог, 81), Хесус Навас, Бен Йеддер, Сарабия, Андре Силва (Амаду, 63).

"Лацио" (Рим): Стракоша, Раду, Ачерби, Габаррон (Корреа, 48), Марушич, Лулич, Бадель (Дурмиси, 76), Катальди, Милинкович-Савич (Ромулу, 56), Кайседо, Иммобиле.

Предупреждения: Васкес, 18. Габаррон, 21. Кайседо, 31. Иммобиле, 84.

Удаления: Васкес, 60. Марушич, 71.

Судья: Тэйлор (Англия).

20 февраля. Севилья. Стадион "Рамон Санчес Писхуан".

Первый матч – 1:0.

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