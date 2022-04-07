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«Лейпциг» — «Аталанта»: Миранчук попал в число запасных

Иван Шитик
Корреспондент
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«Лейпциг» на своем поле сыграет против «Аталанты» в рамках 1/4 плей-офф Лиги Европы. Стали известны составы команд на первую встречу между командами.

Российский полузащитник команды из Бергамо Алексей Миранчук попал в число запасных.

«Лейпциг»: Гулочи, Гвардиол, Орбан, Клостерманн, Анхелиньо, Кампль, Лаймепр, Хенрикс, Нкунку, А.Силва.

Запасные: Чаунер, Мартинес, Симакан, Форсберг, Собослаи, Мюкиле, Хальстерберг, Ребигер, Новоа.

«Аталанта»: Муссо, Паламино, Демирал, де Роон, Дзаппакоста, Фройлер, Копмейнерс, Хатебур, Пашалич, Пессина, Муриэль.

Запасные: Росси, Спортьелло, Бога, Пеццелла, Малиновский, Михэйлэ, Мкальвини, Читтадини, Миранчук, Сапата.

Алексей Миранчук
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
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