Доменико Тедеско поделился мнением о предстоящем матче «Лейпцига» с «Аталантой»

Тедеско высказался о предстоящем матче «Лейпцига» с «Аталантой» в Лиге Европы

Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал, что думает о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы с «Аталантой».

«Аталанта» сильна в гостях. Стиль этой команды агрессивный и заставляет соперника быть в напряжении. «Лейпциг» должен ждать подходящего момента как в атаке, так и в защите. Мы не можем позволить себе терять концентрацию, придется проявить терпение. Это лишь первый этап из двух», — цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 7 апреля, «Аталанта» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале турнира. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19.45 мск.