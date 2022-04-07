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Сегодня, 10:46

Доменико Тедеско поделился мнением о предстоящем матче «Лейпцига» с «Аталантой»

Тедеско высказался о предстоящем матче «Лейпцига» с «Аталантой» в Лиге Европы
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Лейпцига» Доменико Тедеско рассказал, что думает о предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы с «Аталантой».

«Аталанта» сильна в гостях. Стиль этой команды агрессивный и заставляет соперника быть в напряжении. «Лейпциг» должен ждать подходящего момента как в атаке, так и в защите. Мы не можем позволить себе терять концентрацию, придется проявить терпение. Это лишь первый этап из двух», — цитирует Тедеско официальный сайт УЕФА.

Сегодня, 7 апреля, «Аталанта» сыграет с «Лейпцигом» в четвертьфинале турнира. Игра пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене». Начало — в 19.45 мск.

 
 
 

 

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Лейпциг
Доменико Тедеско
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