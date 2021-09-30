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Лев Лещенко: «Представляю, что думали спартаковские болельщики в концовке матча!»

22:12
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Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы против «Наполи» (3:2).

«Кровавая битва была. Спартаковцы — молодцы, хорошо сыграли, — сказал Лещенко в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой. — Жалко, конечно, что такой неприятный гол был в начале. Но все равно команда выстояла. Мало кто ожидал победу «Спартака», это вдвойне приятно. Приятно, что играем на мировой арене и неплохо выглядим. В концовке очень хотелось, чтобы «Спартак» выиграл. Была очень напряженная ситуация, или заруба, как у нас говорят. Эмоции зашкаливали, представляю, что думали спартаковские болельщики».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».

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Сергей Федоров все материалы автора

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