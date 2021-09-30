Губерниев отреагировал на волевую победу «Спартака» над «Наполи»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Спартака» над «Наполи» (3:2) в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Поздравляю «Спартак» с победой, — сказал Губерниев «СЭ». — Удаление итальянцев — это проблема итальянцев. После удаления «Спартак» взял свое: взял инициативу, перехватывал и просто выиграл справедливо. Это победа по делу. Отдельно очень рад за Игнатова — это огромный талант. Без всякого сарказма и смеха говорю, что спартаковцы — молодцы! А «Наполи» надо было играть тогда, когда могли это сделать. После финального свистка у нас салют даже был. Наверное, по этому поводу».

«Спартак» набрал 3 очка и занимает второе место в группе С, у «Наполи» 1 очко и третья позиция, лидирует «Легия» (6 очков), обыгравшая «Лестер».