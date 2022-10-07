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7 октября, 03:53

Главный тренер «Омонии» остался доволен игрой своей команды в матче с «МЮ»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Омонии» Нил Леннон прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (4:3) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Это был потрясающий матч. Даже представить себе не мог, что мы забьем «Манчестеру» два гола. Первый мяч позволил нам зацепиться. Мы долгое время сохраняли интригу за счет удачных действий нашего вратаря и упущенных возможностей соперника. Даже при счете 1:2 у нас были шансы сравнять счет. Но в целом «МЮ» полностью заслужил победу», — цитирует пресс-служба УЕФА Леннона.

После трех туров «Манчестер Юнайтед» идет на 2-м месте в группе, набрав 6 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035946--omonoia-vs-man-united/
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