Моуринью признал, что «Бетис» сыграл лучше «Ромы»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал поражение от «Бетиса» (1:2) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Технически они были лучше, но у нас было больше шансов. Ничья была бы правильной... Я не видел инцидента на красном у Дзаньоло, но, вероятно, он что-то сделал. Рефери не видел вторую желтую Пеззеллы, она была прямо перед его глазами», — приводит Sky Sport слова Моуринью.

«Бетис» лидирует в своей группе с 9 очками. «Рома» идет на третьем месте, имея 3 очка.