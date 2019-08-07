Ларссон и Тил присоединятся к "Спартаку" в Швейцарии и будут готовиться к матчу с "Ахматом"

Полузащитник Гус Тил и форвард Джордан Ларссон отправятся со "Спартаком" в Швейцарию на матч отборочного раунда Лиги Европы против "Туна". Они будут готовиться к следующему матчу чемпионата России против "Ахмата", сообщил главный тренер красно-белых Олег Кононов.

- Они прилетят в Тун в четверг и будут с нами тренироваться тут и готовиться к игре с "Ахматом", - цитирует Кононова ТАСС. - Тил был ключевым игроком в АЗ, когда человек в 21 год уже является капитаном, это говорит обо всем. Этот трансфер - самый дорогой в истории "Спартака". Игрок ощущает, что на нем ответственность. Главные качества Тила - самоотдача и желание прогрессировать.

Матч "Тун" - "Спартак" состоится 8 августа и начнется в 20.00 по московскому времени. 11 августа в Грозном команда сыграет матч чемпионата России против "Ахмата".

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