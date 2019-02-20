"Краснодар" отправился в Леверкузен на ответный матч с "Байером"

Футболисты "Краснодара" вылетели в Леверкузен на ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с "Байером", информирует пресс-служба клуба.
Матч состоится в четверг, 21 февраля, и начнется в 23.00 по московскому времени. Первая игра завершилась вничью – 0:0.
– Кто в аэропорту с 10 утра, тот – мы. Настроение отличное, настрой боевой, вылетаем совсем скоро! Встречай часа через четыре, Леверкузен! – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Кто в аэропорту с 10 утра, тот – мы 😁– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 20 февраля 2019 г.
Настроение отличное, настрой боевой, вылетаем совсем скоро! ✈️
Встречай часа через четыре, Леверкузен! 🐂👋 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#БайерКраснодар #ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/Itn5H2v8ZD
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