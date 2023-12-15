Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от бельгийского «Юниона»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Юниона» (1:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Наш соперник победил заслуженно. У нас было слишком много изменений, мы не нашли свой ритм и пропустили необязательные голы. Впрочем, могли сравнять счет два или три раза в концовке.

Победа «Юниона» — заслуженная. Хоть я и слышал после игры, что первый гол в наши ворота мог быть забит из офсайда, но никто не скажет наверняка. Мы посмотрим повторы, но это уже ничего не изменит», — приводит Goal слова Клоппа.

Несмотря на поражение, «Ливерпуль» занял первое место в группе E с 12 очками и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Юнион» с 8 очками стал третьим и вылетел в Лигу конференций.