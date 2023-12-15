«Ренн» — «Вильярреал»: судья забыл правила. ВАР спас УЕФА от скандала

На 90+11-й минуте матча 6-го тура Лиги Европы «Ренн» — «Вильярреал» (2:3) по вине турецкого судьи Атиллы Караоглана едва не случился скандал, связанный с несоблюдением правил игры. И его, и УЕФА спас итальянский ВАР Массимилиано Иррати.

В том эпизоде футболист «Ренна» Энцо Ле Фе выполнил штрафной удар, мяч попал в перекладину и от нее, никого не задев и не коснувшись, отлетел к Ле Фе, который снова попытался поразить ворота. После этого в течение короткого промежутка времени хозяева провели атаку и забили гол, сравняв счет.

Арбитр его засчитал. Хотя Караоглан видел, кто выполнил штрафной удар и к кому отлетел от перекладины мяч. Судья находился рядом с Ле Фе, но не определил, что тот нарушил правила и повторно сыграл в мяч до того, как его коснулся другой футболист. Такое нарушение наказывается свободным ударом.

В отличие от судьи ВАР Иррати заметил, что произошло, и сообщил об этом Караоглану. Тот в итоге гол отменил и назначил свободный удар, подав соответствующий сигнал и подняв руку вверх. К сожалению, его жест неправильно поняли организаторы трансляции и телекомментатор. Они решили, что судейская бригада зафиксировала положение «вне игры» — на телеэкране появилась соответствующая надпись. Но на самом деле гол правильно не засчитан именно из-за нарушения Ле Фе.