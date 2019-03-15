Клеман Гренье: "УЕФА и судьи облегчили работу "Арсеналу"

Полузащитник "Ренна" Клеман Гренье выразил сожаление поражением от "Арсенала" (0:3) в матче 1/8 финала Лиги Европы. Он считает, что арбитр был несправедлив.

– Мы сильно разочарованы, – цитирует AFP Гренье. – Потому что у нас были амбиции. Нужно признать, что "канониры" были на шаг впереди нас. Но мы пытались сопротивляться и почти забили. Мы сделали, что могли.

Дебют матча оказался тяжелым, мы ждали давления и не смогли устоять перед натиском. После перерыва мы были лучше, создавали проблемы "Арсеналу". Вероятно, нам не хватило опыта. Этот турнир нас многому научил.

Ссылки на судейство не должны быть оправданием, потому что "Арсенал" был сильнее. Но досадно, что судья облегчил работу "Арсеналу", принимая решения не в нашу пользу. Решения изначально были странными. Зачем-то УЕФА поменял порядок матчей не в нашу пользу. Потом сократил дисквалификацию Ляказетта. И второй гол был забит после офсайда. Мы молодая команда, и такие решения против нас. Но мы не должны стыдиться своей игры.