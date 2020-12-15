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Классон оценил шансы «Краснодара» в матчах Лиги Европы с загребским «Динамо»

11:14
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар».
Виктор Классон. Фото ФК «Краснодар».
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Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «быки» сыграют против загребского «Динамо».

— Я доволен результатом жеребьевки. Нам предстоит игра с очень серьезным соперником, но есть все шансы побеждать и проходить дальше, — заявил «СЭ» Классон. — Некоторые эксперты и болельщики недооценивают «Динамо» Загреб, однако, я считаю, это сильная команда, которая будет очень мотивирована в плей-офф.

Игры между «Краснодаром» и «Динамо» пройдут 18 февраля в Краснодаре и 25-го — в Загребе.

(Севастиан Терлецкий)

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