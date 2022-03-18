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Керем Актюркоглу: «При обоих пропущенных мячах «Галатасараю» крайне не повезло»

Керем Актюркоглу прокомментировал поражение от «Барселоны»
Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Галатасарая» Керем Актюркоглу прокомментировал поражение от «Барселоны» (1:2) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

«Начали мы очень хорошо, сумели забить. Поддержка болельщиков вдвойне добавляла энтузиазма в нашей игре. Считаю, что при обоих пропущенных мячах нам крайне не повезло.

Мы так старательно сражались, показали гораздо более лучший футбол, чем от нас ожидали и насколько это вообще было возможно против «Барселоны» в Лиге Европы. Почувствовал, что каталонцы ощущали то давление, которое на них оказывали", — цитирует пресс-служба УЕФА Керема.

В первой встрече была зафиксирована ничья, поэтому «Барселона» вышла четвертьфинал. Жеребьевка состоится 18 марта.

Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033407--galatasaray-vs-barcelona/
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