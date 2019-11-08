Иван Обляков: «Офигел от сэйва Акинфеева»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков после ничьей с «Ференцварошем» в 4-м туре Лиги Европы (0:0) признался, что был впечатлен сэйвом Игоря Акинфеева. Российский вратарь в одном из моментов ногами спас свои ворота.

— Сэйв Акинфеева? Я там был рядом. Если честно, просто офигел, — сказал Обляков в эфире «Матч ТВ».

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Сумасшедший сэйв Акинфеева. Это просто магия