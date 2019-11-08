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Сумасшедший сэйв Акинфеева. Это просто магия

00:35
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев совершил невероятное спасение в гостевой игре 4-го тура Лиги Европы против «Ференцвароша». После серии ударов, которые заблокировали армейцы, мяч оказался у игрока венгерской команды на линии вратарской — его удар голкипер отбил ногой.

Лига Европы: новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

Ференцварош — ЦСКА

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 4-й тур




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