Ибрагимович прокомментировал поражение «Милана» в матче с «МЮ»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович поделился впечатлениями после матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Его команда покидает турнир.

«Мы все разочарованы, потому что сыграли два отличных матча, но сегодня мы пропустили гол, которого должны были избежать, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 19 марта. — Благодаря таким ситуациям ты растешь. Теперь давайте думать о следующем матче.

Мой момент? Когда я ударил головой, то был уверен, что это может быть гол, но мяч пошел слишком по центру. Я четко ударил по мячу, но он прилетел прямо во вратаря».

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).