Пиоли разочарован результатом матча с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли оценил итог матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед» (0:1). Его команда покидает турнир.

«Мы разочарованы, потому что мы в обоих матчах играли как отличная команда, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 19 марта. — Мы могли забить в первом тайме. Команда заслужила пройти дальше, но мы должны были дать немного больше. Мы не заслужили вылет. Мы многое сделали в этих двух матчах, но пропустили два мяча из-за собственных ошибок — это расстраивает.

Я мало что могу сказать игрокам после двух матчей, в которых мы продемонстрировали дух, настрой, смелость и класс. Конечно, в нескольких случаях нам нужно было быть более нацеленными перед воротами, но в целом я очень доволен тем, как играла команда. К сожалению, несколько наших игроков пропустили оба матча. Если бы у нас на скамейке были Манджукич, Ребич или Леау, они могли бы повлиять на исход матча в концовке».

Жеребьевка 1/4 финала состоится 19 марта в Ньоне (Швейцария).