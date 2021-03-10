Ибрагимович не попал в заявку «Милана» на матч с «МЮ»

Стала известна заявка «Милана» на первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Бывший нападающий «МЮ» Златан Ибрагимович не успел восстановиться после мышечной травмы и не попал в заявку.

Вратари: Антонио Доннарумма, Джанлуиджи Доннарумма, Чиприан Тэтэрушану.

Защитники: Давиде Калабрия, Диогу Далот, Маттео Габбья, Пьер Калулу, Симон Кьер, Алессио Романьоли, Фикайо Томори.

Полузащитники: Самюэль Кастильехо, Браим Диас, Франк Янник Кессье, Раде Крунич, Суалихо Мейте, Алексис Салемакерс, Сандро Тонали.

Нападающие: Рафаэль Леау, Риккардо Тонин.

Встреча «Манчестер Юнайтед» — «Милан» пройдет 11 марта на «Олд Траффорд».