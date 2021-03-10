Пиоли не считает, что матч с «Манчестер Юнайтед» похож на финал

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед».

«Мы должны быть командой в обоих фазах (атакующей и оборонительной — Прим. «СЭ»), — цитирует Пиоли Football Italia 10 марта. — Если мы будем компактными, то сможем улучшить игру как в обороне, так и в атаке.

Эта игра не похожа на финал. Многие клубы еще в гонке. Это престижный матч двух исторических клубов с прекрасным прошлым. Мы работаем над тем, чтобы вернуться на победный путь и осуществить наши мечты.

Манчестерское дерби? Я был впечатлен. «Юнайтед» заслуженно победил в матче с фантастической командой, которая не проигрывала в 20 или 21 матче. Мы изучили эту игру».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.