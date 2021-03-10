Уле Гуннар Сульшер: «Не думаю, что Рэшфорд сыграет с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что форвард Маркус Рэшфорд, вероятнее всего, пропустит матч 1/8 финала Лиги Европы против «Милана».

«Не думаю, что он будет доступен завтра, — цитирует Сульшера официальный сайт клуба 11 марта. — Он еще проходит лечение, он не тренировался сегодня. Хотя я обычно очень оптимистичен, я все еще думаю, что он не сыграет завтра и под вопросом на выходные.

Я не уверен, что кто-то еще вернется. Де Хеа недоступен, ван де Бек и Погба — тоже, Кавани — возможно, но, вероятнее всего, он не сыграет. Мата тоже не сможет сыграть. Все так же, как и в воскресенье, но мы потеряли еще и Маркуса».

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится 11 марта. Начало в 20.55 по московскому времени.