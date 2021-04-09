Ибаньес поблагодарил Пау Лопеса за отраженный пенальти в матче с «Аяксом»

Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) в 1/4 финала Лиги Европы. Он выразил благодарность вратарю команды Пау Лопесу за отраженный пенальти.

«Я должен поблагодарить Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола, — цитирует Ибаньеса официальный сайт УЕФА 9 апреля. — А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, и надо смотреть вперед».

Ответная игра состоится 15 апреля.