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Ибаньес поблагодарил Пау Лопеса за отраженный пенальти в матче с «Аяксом»

01:32
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Защитник «Ромы» Роджер Ибаньес прокомментировал победу над «Аяксом» (2:1) в 1/4 финала Лиги Европы. Он выразил благодарность вратарю команды Пау Лопесу за отраженный пенальти.

«Я должен поблагодарить Пау Лопеса за отбитый пенальти, который назначили после моего фола, — цитирует Ибаньеса официальный сайт УЕФА 9 апреля. —  А потом мне удалось забить гол, который я очень хотел забить. Одержана важная победа, и надо смотреть вперед».

Ответная игра состоится 15 апреля.

Аякс — Рома

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