Калафьори признался, что понимает болбоя, бросившего мяч ему в лицо

Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори рассказал, что произошло в концовке матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса». Болбой бросил мяч в лицу игроку римской команды, разозлившись на затяжку времени.

«В тот момент было много мыслей в голове... К счастью, мне удалось сохранить спокойствие. Признаюсь, что видеть, как ваш оппонент тянет время в подобной ситуации, меня бы тоже раздражало. Не скажу, что уважаю болбоя, но я понимаю его в этой ситуации» — сказал Калафьори в эфире Sky Sport Italia.