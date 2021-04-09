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Калафьори признался, что понимает болбоя, бросившего мяч ему в лицо

01:26
Болбой из «Аякса» бросил мячом в лицо игроку «Ромы». Фото Twitter
Болбой из «Аякса» бросил мячом в лицо игроку «Ромы». Фото Twitter
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Защитник «Ромы» Риккардо Калафьори рассказал, что произошло в концовке матча 1/4 финала Лиги Европы против «Аякса». Болбой бросил мяч в лицу игроку римской команды, разозлившись на затяжку времени.

«В тот момент было много мыслей в голове... К счастью, мне удалось сохранить спокойствие. Признаюсь, что видеть, как ваш оппонент тянет время в подобной ситуации, меня бы тоже раздражало. Не скажу, что уважаю болбоя, но я понимаю его в этой ситуации» — сказал Калафьори в эфире Sky Sport Italia.

Аякс — Рома

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