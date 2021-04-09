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Артета огорчен результатом матча со «Славией»

01:51
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал итог матча против «Славии» (1:1) в 1/4 финала Лиги Европы.

«Мы полностью контролировали матч, — цитирует специалиста официальный сайт УЕФА 9 апреля. — Мы забили гол, который так хотели, но также упустили несколько отличных моментов. При угловом все может случиться. Их гол, конечно, меняет все ощущение после игры.

Я скорее огорчен итоговым результатом, но не игрой. Теперь нам нужно выиграть матч. Мы настроены на победу. Нам нужно забивать — мы делали это в прошлом и должны сделать это снова».

Ответная игра состоится 15 апреля.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2029898--arsenal-vs-slavia-praha/

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