Гус Тил: "Есть гандикап, дома нас устраивает ничья"

Новичок "Спартака", полузащитник Гус Тил после победы красно-белых над "Туном" (3:2) в первом матче 3-го раунда отборочного раунда Лиги Европы подвел итоги встречи.

Тил не смог принять участие в игре, так как был заявлен в ЛЕ за прошлый клуб - АЗ.

– Первый тайм был хорошим. Что касается второго тайма, пропускать два гола за 10 минут, конечно, над этим надо работать. Есть гандикап, дома нас устраивает ничья. Будем играть дальше. Расстроен, что не смог сыграть сегодня. В воскресенье смогу сыграть, поэтому готовлюсь к предстоящему матчу. Выход на поле в Грозном? Играть готов, хорошо себя чувствую, но решать будет тренер. Стараюсь адаптироваться как можно быстрее, учу русский язык, – сказал Тил в эфире телеканала "Матч Премьер".

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