Гончаренко объяснил причины неудачной игры российских клубов в еврокубковом сезоне

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко попытался объяснить причины неудачной игры российских клубов на международной арене в этом сезоне. Российские клубы пока не одержали ни одной победы на групповом этапе еврокубкового сезона-2020/21.

— Можно согласиться с тем, что мы сейчас должны понять, что чемпионат Голландии и Бельгии это то, к чему мы ближе, — сказал Гончаренко в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна. — А не Португалия, Франция или Германия. Это на самом деле так.

Может, из-за того, что от нас ушли такие футболисты как Думбия, Вагнер Лав, Халк, Витсель. Это были футболисты топ-уровня.

Также мы пожинаем плоды очень хорошей работы Курбана Бердыева, который достаточно качественную игру в обороне выстроил. 5-4-1 или 5-3-2. Все очень глубоко обороняются в надежде на контратаки. В результате очень долго многие команды не играли позиционных атак и не использовали активный прессинг.