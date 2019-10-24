Гончаренко объяснил, почему ЦСКА проиграл «Ференцварошу»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после матча 3-го тура группового турнира с «Ференцварошем» (0:1) объяснил, в чем причина поражения.

— Во многих матчах мы очень хорошо проводим первый тайм, а во втором играем плохо, — приводит слова Гончаренко официальный сайт ЦСКА. — Те моменты, которые создали в первом тайме, должны были реализовать. К сожалению, этого не получилось. Но главная причина — не упущенные моменты, а то, что второй тайм гораздо хуже первого.

— Вопрос о реализации. Когда не забивают такие игроки, как Влашич и Сигурдссон, чем это можно объяснить? И как такие вещи тренируются?

— Путем тренировок качество атаки можно улучшить, но не коренным образом. Скорее свою роль играет психология. Когда ты торопишься, то ворота кажутся маленькими, а вратарь большим. Когда ты более расслаблен, все наоборот. Важно и то, в каком состоянии подходишь к игре. Если ноги ватные, сложнее реализовать свои моменты. Есть масса факторов, помимо тренировок.

— Сергей Ребров высказал мнение, что вам было физически тяжело после 90 минут на синтетике в Уфе в предыдущей игре. Может ли это тоже быть причиной поражения?

— На что точно не надо ссылаться, так это на синтетику, как и на невезение. Если бы дело было в синтетике, это сказалось бы в заключительные 15 минут, а у нас в целом второй тайм выпадает. Мы очень часто путаем понятия «играть быстро» и «торопиться». Если ты хочешь играть быстро, надо мяч переводить с фланга на фланг, а мы лишь торопимся быстро обострить ситуацию, соответственно появляется пространство за нашей спиной. Это нас выматывает. Мы проводим очень много атак, больше всех в лиге, но торопимся и получаем встречные атаки.

— Георгий Щенников снова не был в заявке. У него какие-то проблемы или он просто еще не готов?

— Он тренируется, но этого пока мало. Он с мая не играл в официальных матчах. Он хорошо выглядел на момент выхода из отпуска, но, к сожалению, больше трех месяцев потерял из-за травмы. Он тренируется не так долго в общей группе.

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