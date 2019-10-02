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Гогуа тренировался в общей группе ЦСКА

22:00
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ЦСКА провел тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола». В общей группе занимался защитник Седрик Гогуа, сообщает Twitter армейцев.

Новичок ЦСКА Седрик Гогуа получил повреждение и был заменен на 48-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова» (0:2). Он восстановился после повреждения одной из приводящих мышц правого бедра.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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