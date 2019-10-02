Гогуа тренировался в общей группе ЦСКА

ЦСКА провел тренировку перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола». В общей группе занимался защитник Седрик Гогуа, сообщает Twitter армейцев.

Новичок ЦСКА Седрик Гогуа получил повреждение и был заменен на 48-й минуте матча 9-го тура чемпионата России против «Тамбова» (0:2). Он восстановился после повреждения одной из приводящих мышц правого бедра.

? Кадры с предматчевой тренировки. Вместе со всеми тренировался Седрик Гогуа! #ЦСКАэспаньол pic.twitter.com/Bku9po54RY — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) October 2, 2019

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