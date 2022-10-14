Черчесов: «Успех против «Црвены Звезды» уже вчерашний день, надо думать о завтрашнем»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов поделился эмоциями от победы над «Црвеной Звездой» (2:1) в 4-м туре Лиги Европы и порассуждал о выходе в плей-офф турнира.

«И «Монако», и «Трабзонспор» всего в одной победе от нас, а ведь нам как раз встречаться и с теми и с другими. Конечно, хотим выйти в весну, тем более в новейшей истории «Ференцвароша», если не ошибаюсь, подобного еще не случалось. Но мы сможем решить задачу только при условии максимального настроя на оба оставшихся матча. Так что успех против «Црвены Звезды» уже вчерашний день, а нам надо думать о завтрашнем», — сказал в интервью «СЭ» Черчесов.

После четырех туров «Ференцварош» лидирует в группе H с 9 очками. «Црвена Звезда» занимает последнее, четвертое, место с 3 очками. «Трабзонспор» и «Монако» набрали по 6 очков и занимают 2-е и 3-е места соответственно.