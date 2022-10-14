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Сегодня, 09:48

Де Хеа восхитился игрой голкипера «Омонии» в матче Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением об игре голкипера «Омонии» Фрэнсиса Узохо в матче Лиги Европы.

«Я думаю, что у него игра была невероятная. Он сделал восемь или 10 отличных сейвов для своей команды в игре, но в конце концов мы забили гол. Конечно же, он провел отличную игру», — цитирует Де Хеа сайт УЕФА.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.

Давид Де Хеа
ФК Манчестер Юнайтед
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