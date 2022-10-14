Де Хеа восхитился игрой голкипера «Омонии» в матче Лиги Европы

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа поделился мнением об игре голкипера «Омонии» Фрэнсиса Узохо в матче Лиги Европы.

«Я думаю, что у него игра была невероятная. Он сделал восемь или 10 отличных сейвов для своей команды в игре, но в конце концов мы забили гол. Конечно же, он провел отличную игру», — цитирует Де Хеа сайт УЕФА.